Vulpița și Viorel au lansat în premieră o nouă piesă cu o artistă cunoscută! Cum se numește piesa și cum arată videoclipul

Liliana Moise şi Viorel ne cântă "Nu vreau să te împart cu ea!"

După ce şi-au făcut încălzirea afară, soţii Stegaru au mers în cabina de machiaj. Veronica a intrat prima. S-a alintat minute în şir în oglindă şi a pozat încrezătoare ca o adevărată artistă: "Îmi place ce văd în oglindă. Alt look. N-am mai fost machiată de atâta timp, fiindcă am avut treabă la ţară si am lăsat machiajul. Mi-a fost dor să fiu machaită iarăsi. Machiajul și coafura sunt gata, trebuie să mai iau rochia", spune Veronica.

Cu ţinutele pregătite, soţii Stegaru au ajuns, în cele din urmă şi la studioul de filmare: "Am încredere în tine, soţul meu că o să ajungi pe locul unu", spune Veronica.

Vulpiţa şi Viorel au ajuns pe scenă din nou. Cei doi şi-au etalat cu mândrie ţinutele alese pentru cea de-a doua parte a videoclipului.