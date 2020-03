„Eu am fost la gagici azi noapte!” Vulpița trage cu disperare de căsnicie! Ce a putut să facă, doar ca să-l recâștige pe Viorel

Veronica a schimbat macazul. Dacă nu l-a impresionat deloc cu schimbarea ei, ba chiar l-a înfuriat pe Viorel, Veronica s-a trezit dis de dimineaţă să îi facă o surpriză.

Dacă data trecută, au sărbătorit cu o ciorbă şi cu vedete împăcarea, de această dată, Vulpiţa şi Viorel au schimbat meniul.

Ca să îi intre în graţii soțului său, Veronica a lăsat rochiile elegante, perucile şi tatuajele şi s-a trezit cu noaptea în cap ca să-i gătească lui Viorel.

„Azi dimineaţă, m-am trezit şi am curăţat nişte cartofi, am făcut o tocăniţă de cartofi, am tocat ce trebuia, zarzavatul şi apoi m-am apucat de gătit”, a mărturisit Veronica.