Vasile Muraru, amintiri din copilărie! Motivul pentru care mama lui l-a scos pe uliță gol pușcă: "Mi-a omorât...I-a băgat în sân pe toți, că învie...”

Vasile Muraru a fost prezent la ”Aici eu sunt vedeta!”, iar mama acestuia a povestit, prin intermediul telefonului, o întâmplare cu totul și cu totul savuroasă din copilăria actorului.

A copilărit la țară și s-a bucurat din plin de momentele petrecute în comuna din Neamț: ”Eram copil, era cald, vară, maică-mea m-a lăsat să am grijă de bobocii de gâscă, să am grijă de ei, aveau mâncare, trebuia doar să-i mut la umbră. I-am mutat, așa cum credeam eu că se va mișca soarele, și am plecat la râu. A început o ploaie cu clăbuci, au venit și oamenii din câmp, iar mama m-a găsit cu bobocii făcându-le respirație gură la gură.”, a povestit actorul.

Cum a fost pedepsit Vasile Muraru a dezvăluit chiar mama actorului: "Mi-a înecat bobocii, peste 40. I-a băgat în sân pe toți, că învie, dar ce să învie dacă ei erau morți. L-am prins, l-am dezbrăcat și l-am scos peste gard, să-l vadă toată lumea că a fost obraznic. ", a povestit femeia care și acum mai era supărată pe isprava fiului.

