Visul unei campioane

Se numeşte Andreea Verdeş şi e una dintre marile campioane ale gimnasticii ritmice de la noi. Ar fi putut rămâne doar o speranţă a gimnasticii ritmice de la noi dacă într-o zi n-ar fi strigat că are nevoie de ajutor. Că nu are cu ce să îşi cumpere costume pentru competiţii, nu are cu ce să meargă în deplasări.

Luni, 04.12.2023, 12:11