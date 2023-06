Ce echipă preferată au Nelu Cortea și Cătălin Bordea la America Express 2024. Pe cine și-ar dori să vadă câștigători

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au dovedit că sunt cei mai buni în America Express 2023, reușind să plece acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Acum, cei doi mari câștigători sunt pregătiți să predea ștafeta, însă nu înainte de a-și arăta susținerea față de o anumită echipă din sezonul care urmează. Iată despre cine este vorba!

Citește și: Primele fotografii cu Irina Fodor din America Express. Ce imagini din culise a publicat prezentatoarea

Care e echipa pe care Cătălin Bordea și Nelu Cortea o susțin la America Express 2024

După o finală strânsă cu Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Nelu Cortea și Cătălin Bordea au dezvăluit ce concurenți și-ar dori să vadă câștigători în următorul sezon de America Express, asta după ce ei doi au reușit să bifeze acest loc în clasament:

„Au plecat cei de la sezonul șase. Au plecat prieteni de-ai noștri, George Tănase și Ionuț Rusu, sperăm să facă treabă. Sperăm să câștige. Adică speri ca cel pe care îl știi mai bine să câștige. Chiar le urez baftă tuturor!”, a spus Nelu Cortea pentru Ego.ro, citat de Fanatik.

Nelu Cortea a mai adăugat că este o competiție foarte grea și dură, care îți pune la încercare limitele fizice și psihice. În plus, fostul concurent America Express a mai dat de înțeles că încă mai este întrebat de fanii emisiunii dacă totul este real acolo:

„Este o competiție foarte grea. În continuare am oameni care zic: <<Vă dădeau mâncare!>>. Nu! Tu ce vrei să vezi? Un om relaxat, odihnit și dormit sau un om nemâncat și panicat să găsească ceva? E mult mai fain să îl vezi invers! A fost intens!”, a mai adăugat Nelu, potrivit surselor citate mai sus.

Cătălin Bordea a avut nevoie de terapie după America Express 2023

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au dezvăluit cum li s-a schimbat viața după America Express.

Învitați în podcastul „Fain&Simplu”, cei doi câștigători ai show-ului au dezvăluit că au avut nevoie de o perioadă de reintegrare la întoarcerea din America, iar Cătălin Bordea chiar a mers la psiholog pentru a putea trece mai ușor peste acea perioadă. Iată o parte din declarațiile sale:

„Pe mine m-a schimbat total. Eu înainte eram mult mai superficial, în zona de confort. Culmea că soția mea a crezut că eu mă duc în America Express și mă întorc super bărbat și a văzut un schelet în Otopeni, traumatizat. M-am întors mult mai dependent, mă uitam în gol, nu știam ce se întâmplă și ea era: <<bă, stai puțin, te-ai dus să vii să-mi rezolvi mie viața>>. M-a schimbat, pentru că acolo am învățat ce e răbdarea, să ascult. După aia am început și terapie ca să mi le reglez, pentru că nu mai știam ce se întâmplă. Gândește-te că a fost o perioadă în care stătem cu prietenii la masă și nu înțelegeam ce vorbești, tu nu mai erai conectat cu țara. Pleca Livia: <<tu unde te duci? Păi mă duc că am treabă. Aoleu, eu nu am treabă, nu fac nimic>>. Acolo dacă alergi două luni încontinuu, aici când vii, stai.”, a declarat Cătălin Bordea în podcastul citat.

Citește și: George Tănase și Ionuț Rusu, la terapie „de cuplu” înainte de plecarea în America Express. Ce și-au spus în fața psihologului