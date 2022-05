Cum se pregăteșete Irina Fodor pentru plecarea la America Express – Drumul aurului. Ce cursuri urmează vedeta

Filmările pentru America Express – Drumul aurului nu au început încă, dar Irina Fodor e deja aproape gata de plecare. Entuziasmată de noua aventură, prezentatoarea de la Antena 1 a început pregătirile și a dezvăluit că acum urmează o serie de cursuri de automachiaj pentru a-și perfecționa tehnica.

Cum se pregăteșete Irina Fodor pentru plecarea la America Express – Drumul aurului

Irina Fodor, cea care va fi gazda emisiunii America Express – Drumul aurului este extrem de bucuroasă de noul ei proiect TV și nu mai are răbdare. După ce s-a aflat că cel de-al cincilea sezon al show-ului va fi prezentat de Irina Fodor, vedeta a transmis câteva cuvinte pe contul ei de Instagram și le-a mărturisit fanilor că a început să își facă bagajele.

„Dragilor, atât am să vă spun: Mexic, Guatemala, Columbia! Asia Express devine America Express, iar anul acesta o să străbatem peste 7000 de kilometri, prin trei țări exotice, pline de culoare, care le vor oferi celor 9 echipe de concurenți aventura vieții lor, fără urmă de îndoială! Am așa niște emoții, de nici nu pot să vă descriu, mai ales că au mai rămas doar câteva zile până la plecare și nici nu știu ce să fac mai întâi. Drumul Aurului ne așteaptă să-i descoperim comorile!”, a mărturisit gazda show-ului.

Filmările pentru cel de-al cincilea sezon America Express – Drumul Aurului vor începe luna aceasta, așa că vedeta a început deja pregătirile. Ea a povestit pe contul de Instagram că are bagajul aproape gata și acum încearcă să lase lucrurile în ordine acasă.

De asemenea, Irina Fodor a dezvăluit că merge la un curs de machiaj pentru a-și perfecționa tehnicile. Știm deja că programul show-ului este unul solicitant nu doar pentru concurenți, ci si pentru întreaga echipă – de la cameramani până la gazdele emisiunii.

„Mă pregătesc intens pentru plecarea în America Express, am început deja să îmi fac bagajul, să mai rezolv din sarcinile casei pe termen lung și am mers și la un curs de automachiaj, la @arc.maison ca să mă ajute @intzu_makeup cu mici trucuri, căci, la fel ca și anul trecut, în proiectul acesta mă machiez singură și trebuie să fiu foarte organizată și să îmi mearga mânuțele repede, pentru că, așa cum știți, cursa începe foooarte devreme. Asta mi-a ieșit, sper să nu uit până plec, că mai am multe de pus în ordine”, a mai scris aceasta pe rețelele de socializare.

Cum a reacționat Răzvan Fodor când a aflat că soția lui pleacă din nou de acasă

Filmările pentru cel de-al cincilea sezon America Express – Drumul Aurului încep în curând așa că Irina Fodor este pe picior de plecare. Deși nu este prea încântat, soțul ei este extrem de mândru de ea și de proiectele sale.

Răzvan Fodor a postat un clip pe rețelele de socializare în care o întreaba pe fiica lor Diana, în vârstă de 10 ani, dacă se vor descurca în lipsa Irinei și a avut un schimb de replici savuros cu soția lui.

„Bă fetițo, ce facem singuri? Ne descurcăm fără mamica asta care e prea plimbăreață?, se aude spunând Răzvan Fodor. „Nu știu. Ne descurcăm”, îi răspunde micuța.

„Te mai întorci?, a întrebat-o apoi pe soția lui. „Normal că mă mai întorc. Doamne ferește, Fodorică, ce-ai?!”, îi spune Irina râzând. „Normal că mă întorc. Întotdeauna”, a mai adăugat prezentatoarea show-ului America Express – Drumul aurului.