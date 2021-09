Adriana Trandafir are un fiu despre care nu multă lume știe. Cum arată Ștefan, fratele Mariei Speranța

Adriana Trandafir este o actriță foarte apreciată în România, iar proiectele multe în care a fost distribuită i-au propulsat cariera. În noul sezon din Asia Express, faimoasa actriță și-a deschis sufletul și a plâns, amintindu-și de toată povestea tristă prin care a trecut atunci când a pierdut custodia fiului ei, Ștefan.

Adriana Trandafir are un fiu pe nume Ștefan căruia i-a pierdut custodia, la finalul primei căsnicii

Faimoasă pentru rolurile pe care le-a avut pe scena teatrului românesc, dar și în producțiile de tv și cinematografice, Adriana Trandafir ascunde o traumă despre care a vorbit în cea mai recentă ediție difuzată la tv din Asia Express 2021.

Prima căsnicie a Adrianei Trandafir, din motive neștiute de public, nu a funcționat prea bine, iar cei doi au ajuns la divorț, unde actrița a pierdut custodia fiului ei, Ștefan. Băiețelul a crescut fără grija atentă a mamei sale, fapt pentru care, ea a izbucnit în plans în timpul unei curse a emisiunii și și-a arătat cea mai sensibilă parte a sufletului și a trecutului ei.

Ștefan, primul copil al Adrianei Trandafir este un tânăr în toată firea, cu care Maria Speranța are o relație foarte bună. Cei doi se întâlnesc foarte des în oraș și se înțeleg de minune. Desigur, și relația actriței cu fiul ei este una foarte bună, iar aceasta i-a spus cât de mult o iubește chiar în timpul cursei de la Asia Express 2021.

Maria Speranța, fiica actriței, și Ștefan, fiul acesteia, au o relație foarte puternică și se consideră prieteni foarte buni, așa cum și Adriana Trandafir a spus despre cei doi. Actrița și-a refăcut viața cu Bogdan, bărbatul cu care este căsătorită și astăzi și cu care are o fetiță, pe Maria Speranța.

„Nu știu ce a declanșat în mine întâlnirea cu băiatul ăsta, nici acum nu cred că este real. Ce zi am avut ieri și acum uită-te te, nu-mi vine să cred. M-am trezit emoționată, modificată și s-a deschis la mine un sertar pe care îl tencuisem într-o criptă, nu aș fi vrut să vorbesc despre asta vreodată”, a dezvăluit Adriana Trandafir, cu lacrimi în ochi.

Adriana Trandafir a continuat dezvăluirile cu privire la situația aceasta, în cadrul emisiunii Asia Express.

„Dacă ar ști copiii câte lacrimi am avut, și tu, și Ștefan, în ochii mei, pentru voi. Cu câtă durere vă iubesc. O destăinuire s-a transformat într-o spovedanie în care am vorbit cu ea, cu Ștefan și cu mine lucruri pe care nu am apucat să le vorbim în trei. Voi nu aveți nevoie de actrița Adriana Trandafir, ci de mama Adriana, care câteodată nu a fost alături de voi, de multe ori. Tu ai apărut așa, când credeam că viața mea nu mai are vreun rost. Nu am vorbit niciodată despre asta. Am născut-o pe Maria Speranța la 45 de ani. Mă gândesc tot timpul la Ștefan.

Când erai mica tu nu m-ai întrebat nimic niciodată, cum e cu Ștefan. Știai că e un frate, că îl vizitam uneori cu tine, câteodată, când puteam. Odată îți citeam o poveste și tu ai zis să nu îți mai spun povestea și mi-ai spus: îmi pare atât de rău de Ștefan că el nu are o mămică să îi spună o poveste. Și atunci aș fi vrut să vă am pe amândoi. Când mi l-a luat pe Ștefan, am crezut că viața s-a terminat pentru mine. Că nu puteam să mai merg o clipă înainte și i-am săus că sunt părinți ucigași care se duc la închisori pentru copii. Îmi este dor de Ștefan și de toată copilăria lui fără mamă și fără mine. Dar am iertat tot și am mers mai departe, de asta când te-am născut pe tine, parcă Dumnezeu mi-a făcut cel mai mare cadou, tu ești. N-am să vă vând niciodată, o să merg cu voi până la capăt. ”, a mai spus Adriana Trandafir despre cei doi copii ai săi.

Ce spunea în urmă cu mai mulți ani Adriana Trandafir despre pierderea custodiei lui Ștefan

Adriana Tranda a povestit, în urmă cu ceva ani, despre pierderea la partaj a fiului ei.

„Nu actrița Adriana Trandafir a pierdut copilul, ci mama Adriana Trandafir. Meseria nu avea nicio legătură. M-am gândit de multe ori dacă tot așa ar fi stat lucrurile dacă eram vânzătoare. Știu că, în aceeași perioadă, a divorțat și Anca Sigartău, și judecătorii de pe Pământ i-au încredințat cei trei copii ei. Acum, dacă mă întrebi, nici nu știi ce să mai crezi despre justiția de pe Pământ, sunt sigură că cea din Cer mi-a dat dreptate mie.

Sunt lucruri care au trecut, pe care le-am depășit, lucruri foarte grele. Cel mai rău îmi pare de suferința lui Ștefan, de nopțile lui de somn și nesomn, mai ales de cele de nesomn. A fost un lucru care face parte din viața mea, din trăirile mele, din suferințele și disperările mele. Sunt fericită că relația mea cu Ștefan este foarte bună și este un avocat de care sunt mândră. Îl iubesc necondiționat”, spunea Adriana Trandafir pentru viva.ro.