Asia Express, 28 septembrie 2021. Zarug și Connect-R, discuție despre religie și orientare sexuală. Ce au dezbătut aceștia

Iată că, deși credeau că au direcții diferite de gândire, cei doi și-au dat seamă că de fapt rezonează foarte mult la gândire și au putut împărtăși idei, la o cină la care au participat și Shift și Lorelei.

Zarug și Connect-R, la o „cină ortodoxă” unde au băut bere Ursus și au discutat despre religie și orientare sexuală

Zarug și Lorelei au câștigat cea de-a doua imunitate la Asia Express 2021, iar acesta a fost un motiv de bucurie pe care l-au împărtășit alături de Shift și Connect-R, la o cină unde au discutat liber despre religie și orientare sexuală.

Urmărește ediția integral pe AntenaPlay: https://antenaplay.ro/asia-express-sezonul-4

Zarug a avut o părere eronată despre Connect-R, acesta a crezut că artistul ar fi homofob, din cauză că este un om religios, însă lucrurile au stat total diferit, iar cântărețul a explicat exact care este părerea sa cu privire la homosexualitate.

Citește și: Asia Express, 28 septembrie 2021. Cine a câștigat imunitatea în ediția 8 a competiției

La o bere Ursus, cei patru concurenți s-au delectat cu diverse feluri de mâncare, unde au putut dezbate diverse subiecte referitoare la religie. Aceștia au aflat că sunt pe aceeași lungime de undă, deși Zarug a crezut că artistul este homofob. Connect-R i-a împărtășit despre un moment în care un alt rapper a venit la el să-i propună să cânte împreună o piesă anti homosexualitate, însă el a refuzat vehement.

„Când am aflat de bârfele din oraș că vii tu, ăștia au început cu tradiționalii homofobi și altele și am zis că eu nu vin la așa ceva”, îi spune Zarug lui Connect-R.

„Ai crezut că sunt homofob?”, îl întreabă Cânnect-R, uimit de cele spuse de Zarug.

„Pai dă, știi că în general, cine e mai religios, e mai intolerant la categoria mea. Recunosc că mi-am luat o lecție foarte mare, recunosc că eu cu filmul meu, mă gândeam - o să mă judece, te-am judecat eu pe tine și nici nu te cunoșteam și probabil că am ajuns eu la o judecată mai puternică decât a ta. Nu cred că o aveai. din frica de a nu fi eu victima ei. Eu chiar mă bucur că suntem la aceeași masă”, îi explică Zarug lui Connect-R.

„Hai să-ți spun un lucru, am fost abordat la un moment dat de un rapper creștin, cică hai să facem o piesă anti homosexualitate și zic, băi eu nu știu ce relgiie ai tu, dar dacă relgia ta te îndeamnă să respingi oameni și să nu-i iei în brațe, schimb-o. Dumnezeu ne iubește pe toți!”, îi răspunde Connect-R.

Citește și: Asia Express, 28 septembrie 2021. Francesco s-a supărat pe Lidia Buble la autostop: „Noi nu am face asta”

„Exact, dar de ce ai crede într-un Dumnezeu care te pune să-i urăști pe alții? Pe altul care nu e ca tine, în principiu este că toți suntem Creația Lui. Uite că am făcut și cina ortodoxiei. Chiar mă bucur că am apucat să spun asta, că tot dintr-un soi de egoism am vrut să o spun, că am vrut să-mi ușurez conștiința. E o plăcere să stai la masă cu oameni care te ascultă, că de obicei oamenii nu te ascultă, ci își pregătesc replici, iar ei chiar te ascultă”, mai adaugă Zarug.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.