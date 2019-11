Asia Express, sezonul 3. Jurnal de călătorie: Nico şi fiica ei, Alexandra, pregătite să servească șobolani la cină

Nico: „Asia Express e o experiență unică pe care am vrut s-o trăiesc încă de când am văzut primul sezon. Mă bucur enorm că voi merge alături de fiica mea!”

Alexandra: „Eu sunt o fire foarte competitivă și sociabilă, iar Asia Express este exact despre asta! Competiția din cadrul acestui show este în primul rând una interioară (cu mine însămi) și un prilej unic de a socializa cu oameni dintr-un mediu nou, total necunoscut. Sunt convinsă că experiența Asia Express mă va face mai puternică și de altfel, cel mai important, va consolida frumoasa relație de prietenie dintre mine și mama.”

Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh. Aceasta este lista completă a celor 9 perechi de vedete care foarte curând vor porni pe Drumul Comorilor din Asia Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.