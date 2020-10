Speak și Ștefania sunt în culmea fericirii! Au dat vestea cea mare fanilor: „Acum puteți înțelege de ce am fost așa secretoasă”

Iubita lui Speak este în culmea fericirii fiindcă a reușit în sfârșit să își ia permisul de conducere, una dintre dorințele sale pe care nu a avut ocazia să le împlinească, până în prezent.

Și fiindcă se susțin în orice situație, Speak a fost și el de față, atunci când Ștefania s-a întors fericită de la examen!

„Ce faci, Șoarece? Ai luat permisul?! Bravo, ia uite șoferița! În sfârșit! Ești fericită? Hai acasă să ne îmbătăm!”, a exclamat Speak, mândru și extrem de fericit de realizările iubitei sale.

„Sunt totalmente leșinată! Tocmai am ieșit de la examen! Păzea, pentru că sunt oficial șoferiță! Am luat permisul! Petrecere! Acum puteți înțelege de ce am fost așa secretoasă în ultima perioadă... Nu pot să cred că în sfârșit am luat permisul”, a mai dezvăluit Ștefania, în cadrul unui alt InstaStory, spre marea surpriză a fanilor.