Asia Express, 19 octombrie 2025. Poza cu bivolul! Cât de greu le-au fost concurenților să facă misiunea

Episodul 25 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 19 octombrie 2025. Echipele și-au folosit toate abilitățile de convingere pentru a se îndrepta către următorul obiectiv din misiune: o fotografie cu alături de un bivol! În teorie sună simplă, dar practica a fost dificilă, mai ales pentru Anda Adam. Bivolul vietnamez a fost totuși pașnic, așa că realizarea pozei s-a făcut rapid și cursa a continuat.
Duminica, 19.10.2025, 20:42
