Asia Express, 9 noiembrie 2025. Karmen Simionescu, griji înainte de somn: Te rog să nu mă lingă cățeii în timp ce dorm!
Episodul 37 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 9 noiembrie 2025. Karmen Simionescu și Olga Barcari, Dan Alexa și Gabi Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion își caută înfrigurați loc de cazare. ”Te rog să nu mă lingă cățeii în timp ce dorm”, a spus Karmen Simionescu în drum ce mergea spre următorul loc în care își va petrece noaptea.
Duminica, 09.11.2025, 23:58