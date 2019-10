Un pedofil a fost filmat pe stradă! Și-a lăsat iubita și nou-născutul în spital ca să molesteze un copil. Ce le-a spus polițiștilor este incredibil! Video

Pedofilul, Steven Prest, a fost filmat la sfârșitul unui drum de 11 kilometri pe care l-a parcurs pe jos, în comitatul Cuyahoga din statul american Ohio, în iulie, pentru a ajunge la victima lui. Pe drum, i-a trimis mesaje victimei.

„Te plac cu adevărat. Altfel nu mi-aș asuma toate aceste riscuri”, a fost unul dintre mesajele pedofilului, ce au avut tentă sexuală.

Însă, Prest nu a mai ajuns la victima lui, deoarece a fost prins de polițiștii care îl urmăreau, ca parte dintr-o investigație mai amplă. Ei l-au filmat pe bărbat în timp ce se îndrepta către un loc pe care îl stabilise pentru întâlnirea cu minora de 15 ani.

„Au fost câteva vorbe cu tentă sexuală. Am vorbit despre ce am face. Am intrat în joc. Știu. Voi aveți doar niște mesaje. Atât aveți despre mine”, le-a spus el anchetatorilor.