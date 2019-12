VIDEO/ Imagini ca dintr-un film de groză! 300 de păsări au căzut moarte din cer pe un drum: „Arată ca scena unei crime”

„Am numărat 150 noaptea trecută, dar am renunțat, deoarece sunt prea multe. Este ca și cum ar fi aruncat cineva morți din cer”, a spus Edward. „Iubita mea a observat stolul când a fost pe drum spre doctor. Ea a spus că a văzut sute de păsări care zburau și a crezut că arăta uimitor, dar pe drumul de întoarcere aproximativ o oră mai târziu erau toate moarte pe drum. Nu am crezut-o, așa că am mers să o văd singur”, a adăugat Edwards.

Edwards a luat legătura cu echipa de crimă rurală din Țara Galilor de Nord și cu Agenția de Sănătate a Animalelor și Plantelor, în speranța că pot afla cauza morții celor 300 de păsări.