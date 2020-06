Ana și Alex se iubeau nebunește! Doar că Alex mai iubea pe cineva...pe logodnica sa! Cum s-a aflat totul: „Nu se pune asta!”

Ana a recunoscut că sentimentul inițial pe care l-a trăit a fost de furie. Până când a început să citească mesajul primit de la Alex.

„Da...suntem împreună din noiembrie, dar ne tot despărțim, nu era ceva foarte serios. A aflat că mi-am petrecut timpul cu tine și nu i-a conveit deloc. Acum suntem în Mexic, la aniversarea unei prietene.

Am băut mult de când am ajuns aici și...pur și simplu s-a întâmplat, am decis să ne logodim. Cred că te simți ciudat, mai ales că nu ai aflat direct de la mine, dar trebuie să înțelegi că încă nu se pune, suntem logodiți doar în Mexic. Urma să te sun după ce se legaliza și în Statele Unite”, i-a scris Alex, probabil încă amețit de la băutură.