Anastasia nu își găsește iubit, fiindcă are sânii prea mari! Cum arată tânăra care încinge Instagramul

Anastasia Berthier este o brunetă sexy din Rusia, care a reușit să devină peste noapte o adevărată divă pe Instagram după ce a adunat mai bine de jumătate de milion de fani.

Tânăra postează des fotografii cu ea în ipostaze extrem de provocatoare, etalându-și din plin sânii extrem de mari.

„Nu am făcut vreo operație de mărire, e totul natural. Mama-natură a fost foarte generoasă cu mine. Când eram adolescentă eram extrem de stânjenită de acest aspect. La 15 ani purtam deja cupă D. Atunci când am mai crescut am învățat să mă accept așa cum sunt și chiar să profit de pe urma calităților mele”, a declarat tânăra.