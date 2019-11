Are 22 de ani și s-a căsătorit cu un bărbat de 63! Explicația ei este stupefiantă! „Nu mă interesează părerile altora! Prima dată când l-am văzut…”

Lizzie Rickwood, în vârstă de 22, este căsătorită cu Leslie, în vârstă de 63 de ani, din octombrie 2018,

„Când câțiva oameni l-au numit pe soțul meu «pedofil» mi s-a făcut rău. Nu înțeleg cum unii străini pot spune lucruri atât de îngrozitoare! Vârsta lui nu a contat niciodată pentru mine. Este un soț incredibil! Nu poți să controlezi de cine te îndrăgostești”, a spus ea.

Cei doi s-au cunoscut în februarie 2016, prin intermediul unui prieten comun. S-au plăcut încă de la prima întâlnire, după cum a povestit tânăra.

„Prima dată când l-am întâlnit pe Leslie, am crezut că este foarte chipeș, deși avea și atunci părul cărunt și riduri. M-a invitat la cină. Nu mă puteam opri din chicotit. I-am spus că mi-ar plăcea mult. S-a întâmplat totul atât de repede, dar a fost perfect! L-am întrebat ce vârstă are și mi-a căzut fața. Am crezut că avea 40 și ceva de ani, nu 60. I-am spus că am 19 ani și nu i-a păsat”, a povestit ea.