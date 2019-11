Gestul unei românce în avion a șocat toți pasagerii. Ce a putut face tânăra. „Nu m-am gândit nicio secundă că a observat cineva”

„Era un zbor ca oricare altul, stăteam în partea din spate a avionului și a venit o doamnă să mă întrebe cât costă cel mai ieftin sendviș. I-am răspuns, mi-a mulțumit și am văzut că a plecat oarecum dezamăgită. Noi nu avem reducere sau gratuitate pentru produsele pe care le vindem pe zbor, în schimb compania ne oferă mâncare și apa (diferită de cea pe care o vindem pasagerilor). Eu mâncasem deja (îmi cumpărasem mâncare din aeroport) așa că am luat sendvișul meu și i l-am oferit doamnei. Aceasta mi-a mulțumit, dar mi-a spus că nu are bani să mi-l achite. I-am spus ca nu e nevoie, să aibă poftă! M-am gândit că după ce va mânca i se va face sete, iar cu siguranță nu va avea 2,5 euro să platească o sticlă cu apă. Așa că i-am oferit un pahar cu apă. Cam asta s-a întâmplat și nu m-am gândit nici măcar o secundă că a observat cineva acest lucru, având în vedere că doamna stătea la rândul 37, din 39 de rânduri, câte are avionul. După un timp, a venit la mine un domn, foarte amabil, și m-a întrebat dacă sunt de acord să fac o poză cu dânsul. Nu mi s-a părut nimic ieșit din comun, se întâmplă des ca pasagerii să ne ceară acest lucru. Am acceptat, domnul mi-a mulțumit politicos și s-a întors la locul lui. Nu am bănuit de ce mi-a cerut acest lucru. M-am gândit că pur și simplu dorea o poză cu mine.”

A doua zi după ce m-am trezit am văzut un mesaj pe Facebook de la o prietenă care a văzut postarea domnului respectiv. M-a impresionat ceea ce a scris și nu mă așteptam ca un gest atât de mic să aibă un impact atât de mare asupra cuiva. I-am scris și i-am mulțumit pentru cuvintele frumoase. Apoi a început totul, îmi scriau oameni, pe care nu îi cunosc, ca să mă felicite pentru gestul pe care l-am facut. Am fost uimită cum un gest normal, pe care oricine, care poate, ar trebui să îl facă, a ajuns să fie apreciat de o țară întreagă. Sunt fericită că am putut să ajut un om, aș face-o oricând, dar sunt sigură că există multe persoane care fac asta. Să fim buni nu costă nimic!

La urma urmei, job-ul nostru ca însoțitori de zbor nu este doar să ducem pasagerii din punctul A în punctul B, noi trebuie uneori să le înțelegem și nevoile. Avem de-a face cu fel de fel de oameni și mi se pare normal să încercăm, pe cât posibil, să îi ajutăm. Eu sunt fericită că acest job îmi oferă posibilitatea de a cunoaște atât de mulți oameni, să le cunosc nevoile și să încerc să îi ajut"