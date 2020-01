La 55 de ani a fost părăsită pentru o studentă. Răzbunarea femeii a fost pe măsura suferinței

Cu toate că și-a petrecut mulți ani alături de soția sa și nu a dat niciun semn că și-ar dori să divorțeze, soțul Mariei a venit într-o zi cu vestea șocantă. Cum s-a răzbunat Maria după ce a fost părăsită de soț? O adevărată lecție de viață.

Maria a scris o scrisoare în care a povestit totul: ”Aveam o căsnicie fericită. Soţul meu se comporta exemplar, era atent… Copiii noștri au terminat şcoala, s-au căsătorit, iar noi plănuiam să retrăim romantismul tinereţii. Voiam să ne facem o căsuţă la munte, unde să ne retragem la bătrâneţe. Într-o zi, acum 2 ani, în timp ce ne uitam la televizor, soţul meu a spus că vrea să stăm de vorbă. Chiar nu bănuiam că avea să-mi dea o veste atât de rea. Mi-a spus pe un ton calm că e îndrăgostit. La fel de liniştit mi-a povestit cum relaţia lui durează de ceva vreme, că fata e studentă şi că vrea să se mute împreună cu ea”, scrie Maria , femeia părăsită de soț pentru amantă.

Maria i-a dat o adevărată lecție fostului soț

„Noroc că stăteam confortabil în fotoliu. Nici măcar nu am avut puterea să-i cer alte explicaţii, să-i fac reproşuri sau să pun întrebări. Am reuşit doar sa bâigui printre lacrimi: «Bine, dar cu mine cum ramâne?».Chiar de a doua zi şi-a făcut bagajul şi a plecat. Mă framântam, dar nici nu puteam să acuz tânăra care i-a luat minţile. Singurul regret era că nu am simţit schimbarea lui şi îmi reprosam că l-am lăsat să plece. La scurt timp am primit şi citaţia de divorţ. Am suferit enorm. Copiii mă acuzau că l-am lăsat să scape atât de uşor. Dar eu mi-am zis că nu avea rost să lupt pentru el.