Luis Lazarus a răbufnit după ce a aflat că Ștefan Risipiceanu a violat-o pe Luiza Melencu: ”Dă-le, Doamne, minte acestor cretini!”

Atunci, acesta a realizat și un material cu un bărbat ars pe mâini, pe nume Ștefan, care ar fi lucrat în curtea criminalului.

“Din prima zi, de când am fost la Caracal, am atras atenția asupra complicilor! Individul care a stat cu el in casa, in ultima luna, rețelele de prostituție, cârdășia polițiștilor și procurorilor cu interlopii etc. Mai întâi l-am găsit pe Stefan, cetățeanul ars pe mâini, care zicea ca e bronzat. In mod dubios a încurcat orele la care s-a aflat in casa criminalului, in ziua fatidică!

Apoi am arătat ca procurorul și cu șeful poliției sunt vecini, au case mari și «ieftine» și ghiciți de unde au cumpărat terenul! Apoi se arata clar, pe imaginile camerelor, ca altcineva, cu o mașina albastra, îl aduce pe criminal, undeva in oraș, ca sa își ia mașina care stătea parcata acolo de câteva ore! Toată lumea a lătrat trei zile despre criminalul in serie… singuratic!

Mai e nevoie sa repet ca are complici? Da-le Doamne minte acestor cretini, ca sa ancheteze ceea CE trebuie și CUM trebuie! Treziți-va bai tâmpiților, ca va duce moșul prin coclauri!

Ați depistat mașina care l-a plimbat in ziua apelurilor și l-a adus unde era parcata mașina lui? Nu! De ce a plecat el cu masina altuia și unde? Sunteți in stare sau nu? Cine vreti sa va găsească mașina? Eu? Lasati-o drak de treaba ca nu va opriți din tâmpenii”, a scris Luis Lazarus pe o rețea de socializare la scurt timp după ce Gheorghe Dincă a fost încătușat.