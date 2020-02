Mireasa a găsit metoda perfectă de a-și recupera toți banii cheltuiți pentru nuntă! O invitată: „Când am auzit, am fost șocată!”

Verișoara miresei, studentă, a spus că după ce a primit invitația la nuntă, a suferit un șoc.

„Va avea loc nunta verișoarei mele duminică. Nu suntem foarte apropiate, dar avem o relație bună. A anunțat săptămâna aceasta că își va taxa invitații cu câte 50 de dolari, dacă vor să participe la petrecere”, a povestit verișoara miresei.

Și asta nu este tot! Mireasa i-a explicat verișoarei ei că îi poate transfera banii deja, ca să o înscrie pe lista „invitaților exclusivi”. Prezența pe această listă ar urma să o scutească de așteptarea la coadă, ca să plătească la intrarea la eveniment.

„Când am citit mesajul ei am fost șocată. I-am spus că nu voi putea merge, pentru că mi se pare scandalos ce face. Ea m-a pârât mamei ei, iar mătușa mea m-a sunat și m-a numit zgârcită și nepoliticoasă. Părinții mei s-au oferit să îmi plătească biletul la nunta i, dar eu am refuzat. Acum toată lumea mă consideră caraghioasă”, a mai povestit tânăra.