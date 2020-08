Mireasa, trădată de logodnic și cea mai bună prietenă, chiar de ziua ei: „Mi-au cântat, apoi mi-au făcut așa ceva. Nu regret nimic!”

La un moment dat, am reușit să scap. Am fugit până la mașină și am scos pistolul. A sărit iar pe mine. Am implorat-o să îmi dea drumul: „Ești nebună?! Amy, ce naiba te-a apucat?”. Degeaba! Nu știu cum s-a descărcat arma”, le-a spus femeia polițiștilor.