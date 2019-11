Nu mai e niciun secret. La ce vârstă și-a pierdut Antonia virginitatea

Antonia este considerată, fără doar și poate, una dintre cele mai sexy femei din România. Paginile sale de socializare sunt luate cu asalt, de fiecare dată când postează fotografii, iar aprecierile sunt pe măsură.

Antonia nu s-a ferit să vorbească, într-un interviu, despre viața ei intimă. Și dhiar dacă anumite aspecte ar trebui să rămână tabu, ei bine, frumoasa cântăreață a acceptat să vorbească despre prima experiență sexuală, pe care a avut-o când încă era la liceu.

”Prima dată când am făcut-o a fost naşpa, cu prima mea dragoste. Îmi ziceam: ‘De ce face lumea asta?!’. Gen, te doare, de ce vrei să faci asta?! Nu, n-a fost ok. 16 ani aveam, nu ştiu cum o să vadă lumea asta. S-a întâmplat cu prima mea dragoste, cu băiatul cu care am stat tot liceul meu, timp de 4 ani. S-a întâmplat în sufrageria lui. Nu e nimic picant. Îmi place deasupra. Vreau să spun ambele, dar nu am cum (n.red. – îi place deasupra şi sub atunci când face sex). Îmi displace un bărbat care se gândeşte numai la plăcerea lui, care nu mă vede”, a mărturisit Antonia.