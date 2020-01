O femeie a intrat în pâmânt de rusine după o vizită la ginecolog. Ce a găsit medicul în timpul controlului este greu de imaginat

Întâmplarea jenantă pentru femeie, dar în același timp extrem de amuzantă, a fost povestită chiar de aceasta.

”Trebuia să mă duc la ginecolog la sfârșitul săptămânii, dar am primit în dimineața asta un telefon de la biroul medicului, mi s-a zis că am fost reprogramată pentru azi la ora 9:30. Abia terminasem să pregătesc pe toată lumea pentru școală și serviciu, și era în jur de 8:45.

Drumul către cabinetul ginecologului dura cam 35 de minute, așa că nu prea aveam mult timp la dispoziție. Așa cum fac multe femei, îmi place să fac un efort în plus în ceea ce privește igiena când vine vorba de astfel de vizite, dar de data asta nu mai aveam timp să fac ceea ce făceam de obicei.

Așa că am alergat sus, mi-am aruncat pijamalele, am luat prosopul care era lângă chiuvetă, și m-am spălat bine în acea zonă pentru a mă asigura că măcar sunt prezentabilă… Apoi am aruncat prosopul în coșul cu rufe murdare, am băgat câteva rufe la spălat, am sărit în mașină și am alergat să prind programarea.