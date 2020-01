O femeie sătulă de infidelitățile și de petrecerile udate cu prea mult alcool și-a vândut soțul: ”Voi folosi banii pentru copil!”

Exista barbati fideli? Noi concluzii despre infidelitate

De asemenea, ea a mărturisit că nu se gândește să-și primească sțul acasă sub nicio formă: ”Nu vreau să mai trăiesc în noul an ce am trăit în 2019”, a afirmat ea spunând că a obosit să-i tolereze infidelitățile soțului ei.