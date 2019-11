Povestea care a emoționat o lume: La 24 de ani cântărește doar 21 KG, înfometându-se pentru a-și îngriji fratele bolnav

Wu Huayan, din provicia rurală Guihou, China, trăiește doar cu doi yuani (trei lei în banii noștri) pe zi pentru a-i ajunge banii pentru fratele ei bolnav.

Din cauza situației financiare, aceasta își permite să mănânce doar două chifle sau două boluri cu orez la aburi în fiecare zi. Mănâncă puțin, iar asta a adus-o în pragul malnutriției.

„Nu sunt ca alți oameni care pot cere bani de la părinți după ce cheltuiesc. Nu am părinți, a spus ea într-un interviu video. „Am avut mult păr. Dar în cel de-al treilea an de liceu, părul meu a început să cadă în bulgări, la fel și sprâncenele mele ”, a spus Wu. Ea a adăugat că fratele ei trebuia internat în același an.

Printre alte donații, străinii i-au oferit suma de 700.000 de yuani (76.724 de lire sterline) în termen de două zile - mai mult decât suficient pentru taxele de chirurgie și asistența medicală.