Primele imagini de la răfuiala mafiotă dintre interlopii Bebino și Joe din Capitală

În urma informațiilor, acesta ar fi fost căutat pentru un scandal cu liderul Clanului Sportivilor, care ar fi fost măcelarit cu aproape 20 de lovituri de sabie. Cezar a decis să mergă la Poliție. Din câte susțin apropiații bărbatului, el nu ar face parte din niciun clan țigănesc, fiind pe cont propriu. Dacă se va constata vinovăția sa, Cezar ar putea deveni însă un lider al lumii interlope din Capitală.

Motivul pentru care Bebino, poreclit și King Kong din Berceni, și Cezar s-au întâlnit ar fi fost o plată de 500 de euro, pe care primul interlop i-a cerut-o celui de-al doilea, potrivit Cancan. De unde datoria? Povestea începe, de fapt, în luna octombrie a anului trecut. Atunci, Cezar Petcu, membru al Clanului Țiganilor, l-a bătut pe un tânăr membru al unui alt clan, iar acesta a venit cu oamenii lui să-și ia revanșa. Doar că pentru Cezar s-a băgat nașul lui, Napoleon Gheorghe, antrenorul de box de la Dinamo.

Bebino avea să intervină și el. ”Vă luați de copilul meu? Cezar e copilul meu”, a tunat Bebino, către șeful clanului care a vrut să-l snopească pe Cezar. Și gata, tensiunile au luat sfârșit. Pentru o perioadă, pentru că Bebino avea să-l sune pe ”copilul” lui. ”Dă-mi banii ăia, 500 de euro, pentru că te-am rezolvat atunci”, ar fi fost cuvintele lui Bebino în telefon. Răspunsul lui Cezar: ”Nașul meu a rezolvat, nu tu!”. A urmat un schimb de replici mai dure, dar cei doi s-au împlăcat, chiar atunci. Ba chiar au pus la cale un plan, să ”ciugulească” niște sute de euro.

”Combinația” s-a transformat în baie de sânge. ”Hai să facem o combinație”, ar fi sunat înțelegerea. Adică, unul pocnește pe cineva, iar celălalt rezolvă cazul, pentru o ”cuvenită” sumă de bani. Zis și făcut. Cei doi și-au dat întâlnire, în ”Groapă”, pe Șoseaua Petricani. Fiecare a venit cu oamenii lui.

Totul avea s-o ia razna! Bebino l-a pocnit pe Cezar în figură, în timp ce discutau. Atunci, gașca lui Cezar și-a scos arsenalul din mașină: topoare, săbii, cuțite. Și a atacat. Chiar Cezar l-a lovit cu o macetă în cap pe Bebino. Apoi, găștile s-au încins. A fost baie de sânge! Duși de urgență la spital, unul la Floreasca, altul la Sf. Pantelimon, cei doi au fost imediat băgați în operații. Bebino a avut cel mai mult de suferit, fiind, practic, acoperit de răni. Un deget îl pierduse pe câmpul de luptă, iar un altul a fost salvat, in extremis, de medici. De asemenea, pe tot corpul are tăieturi, mai mult sau mai puțin grave.