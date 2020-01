Iubire cu pauză și continuare, după 31 de ani! „Copiii noștri au fost furioși. Lucrurile care ne-au despărțit au dispărut”

„Keith și cu mine am refuzat să ne mai vorbim. Chiar și când luam copiii de la unul la altul, abia dacă mai aveam contact vizual”, a mai spus ea.

Relația lor s-a înrăutățit după ce Keith și-a găsit altă parteneră

Ali a povestit că inițial, după divorț, nu s-a gândit să întâlnească pe altcineva și că nu putea să meargă la întâlniri. În schimb, când a aflat că fostul ei soț căuta o altă parteneră, a suferit.

„Nu mai voiam să fiu cu el, dar eram geloasă că el începuse să își refacă viața. Am început și eu să am întâlniri și am avut câteva relații de scurtă durată, ce m-au ajutat să îmirevin. Keith s-a recăsătorit în 1999 cu Linda, proprietara unui pub, și, deși aveam și eu pe cineva la acea vreme, îmi amintesc că am fost extreme de tristă în ziua nunții lui”, a mai povestit femeia.

La un an de la nunta acestuia, Ali s-a mutat cu un marinar în vârstă de 57 de ani, cu care a fost cu adevărat fericită. Nu s-a mai gândit la fostul ei soț. A crezut că noua ei relație va dura pentru tot restul vieții.

Cum s-au împăcat și cum au reacționat copiii lor

Însă, nu a fost așa! Keith și Ali și-au reluat relația, după ce cea de-a doua soție a lui, Linda, a murit de cancer, în 2014. Fiica lor i-a invitat pe amândoi la un spectacol de teatru în care a jucat. Acesta a fost primul pas în reînpăcarea lor.

„După altă întâlnire la fiul nostrum, am început să îi duc dorul. Am început să facem schimb de mesaje și am început să ne întâlnim în secret. După cicni săptămâni, le-am spus copiilor. Scânteile s-au reaprins numaidecât între noi!”, a mai povestit Ali.

Inițial, până să accepte vestea, cei doi copii ail or au fost furioși când au aflat că părinții lor s-au împăcat, deoarece nu au înțeles de ce aceștia au distrus familia doar pentru a-și începe din nou relația, cu trei decenii mai târziu.

„Cele trei decenii în care am fost despărțiți ne-au schimbat. Lucrurile care ne-au despărțit au dispărut. Suntem mai relaxați, mai puțin stresați, dar avem aceleași personalități de care ne-am îndrăgostit la început. Sunt foarte fericită, dar nu m-am așteptat să mă recăsătoresc cu el. Însă, el m-a cerut de soție, din nou. Ne-am recăsătorit în iunie 2017 și toți invitații la nunta noastră au înțeles că nouă ne-a fost scris să fim împreună”, a mai povestit femeia.

Ea a sugerat că celebrii actori Jennifer Aniston și Brad Pitt ar putea trăi o poveste similară.