Și-a spionat fostul soț cu ajutorul jucăriei preferate a fetiței sale. Cum a aflat bărbatul că fiecare mișcare a sa era urmărită?

Heather Bamford și-a pus în mișcare planul diabolic. I-a cumpărat fetiei ei o jucărie de pluș de care eca mică s-a îndrăgostit imediat și pe care n-a mai vrut s-o lase din mână. În cele din urm, jucăria a ajuns la fostul soț al femeii, în Hackettstown, New Jersey, SUA, relatează The Sun.

Dominic Bamford a făcut o descoperire șocantă în timp ce se juca în camera fiicei sale. Bărbatul a strâns jucăria de pluș, așteptându-se să audă o înregistrare. În schimb, și-a auzit propria voce. După ce a descoperit camera de filmat montată în interior, a chemat imediat Poliția și a cerut ca Heather să fie arestată.

Nu este primul caz de acest gen. Un caz similar s-a petrecut în urmă cu câţiva ani. O femeie din Omaha, Nebraska, a folosit un ursuleţ de pluş cu cameră ascunsă pentru a urmări ce făcea fostul soţ.

Ea dorea să folosească înregistrările în procesul pentru custodia copilului. Judecătorul a declarat, însă, că acestea erau ilegale, iar Dianna Divingnzzo şi tatăl ei au fost obligaţi să-i plătească victimei despăgubiri în valoare de 120.000 de dolari.