Sunt verișori, sunt căsătoriți și vor deveni părinți...în închisoare: „Dragostea nostră nu este o infracțiune! Legea trebuie schimbată”

„Am avut grijă când am rămas însărcinată. Toată lumea îmi spunea să fac avort, că bebelușul ar putea ieși cu probleme din cauza faptului că suntem verișori. Am făcut toate testele, iar medicii ne-au asigurat că vom avea un băiețel perfect sănătos.”

Ca să se poată căsători, cei doi au părăsit Utah, ceremonia având loc în Colorado, unul dintre statele în care legalizarea relației lor este legală.

Angela mai are trei copii din prima ei căsnicie, a explicat de ce au ales să se căsătorească.

„Nu ne-am căsătorit pentru că am fi religioși. Am vrut să ne consolăm familia, sperând că în felul ăsta ne-ar accepta alegerea.”