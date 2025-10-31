Radu Bucălae: Black Friday e ca o întâlnire cu cineva pe care-l pândești de mult

Antena Căutare
Până să faci cumpărături de Black Friday la eMAG, cel mai important este să te pregătești din timp, cu pașii din ghidul eMAG, ca să fii sigur că prinzi tot ce iți dorești:

  1. Instalezi aplicația și activezi notificările – așa afli primul când pornesc ofertele
  2. Te abonezi la newsletter – cele mai tari reduceri ajung direct în inbox-ul tău
  3. Salvezi cardul și lockerul favorit – pentru comenzi rapide, fără bătăi de cap
  4. Activezi bugetul prin My Wallet – și ai până la 10.000 lei disponibili si plata comenzilor în 12 rate fara dobândă
  5. Devii membru Genius – activezi abonamentul la doar 49 lei și primesti de 4 ori banii înapoi. Și un an întreg de livrare gratuită și oferte exclusive.
  6. Adaugi la favorite produsele dorite – ca să le muți direct în coș când se dă startul Black Friday la eMAG

Totul e pregătit pentru ziua cu cele mai multe reduceri din an și premii de peste 2 milioane de lei!

E mult, e la greu, dar anul acesta, e clar: la eMAG e Black Friday-ul tău!

x