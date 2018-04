Leonard Potolincă a reușit să-i păcălească pe jurații ”Chef la cuțite”: ”Ne-a luat gura pe dinainte. Astăzi avem o surpriză”

Este de profesie supervisor, a trecut prin momente dificile în urmă cu mai bine de un an și jumătate, când a avut un accident rutier, iar mai apoi și-a pierdut mama, care a fost diagnosticată cu o formă de cancer. Acum, Leonard Potolincă a venit să-i cucerească pe chefi.

”M-am apucat de gătit în urmă cu câțiva ani. Am fost căsătorit patru ani, am divorțat și am vrut să-mi recuceresc soția. I-am gătit o ciorbă, am așteptat-o cu lumânări, dar n-a fost impresionată. Am decis să plec în Anglia. Am lucrat într-o fabrică care făcea piese pentru NASA, am luat-o de la zero, iar acum sunt recăsătorit.”, a povestit Leonard, care a gătit piept de rață cu piure de păstârnac și sos de vișine, un preparat ce i-a adus cele trei cuțite din partea chefilor.

