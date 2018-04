O lecție de viață pe care trebuie să o înveți! Andrei Strătilă nu vede deloc, însă gătește ca un bucătar chef: ”Când am răsturnat prima tigaie am înțeles că...”

Dacă soția lui, Irina, a reușit să treacă mai departe cu două cuțite, acum a venit momentul pentru ca Andrei să-și încerce norocul spre obținerea celor trei cuțite. A ales să gătească coaste de porc marinate în cola și salată de conopidă crudă, iar atunci când l-au văzut intrând în platou, chefii au înțeles totul.

”N-ai cum, n-ai cum. Frate, n-ai cum.”, a spus Bontea.

”Ce aveți cu noi astăzi? Dacă amândoi se concentrează pe cinci rețete, pot să-și facă un restaurant liniștiți”, a mai spus Scărlătescu.



”Când a intrat soția ta astăzi, nu știam cum să vorbesc. După ce am vorbit cu ea, 10-15 minute, am simțit că e un om relaxat. Acum sunt și eu mai relaxat.”, a mai spus Bontea.

”Am terminat Dreptul, am un ONG, cânt la tobe, învăț programare și îmi lansez o afacere online.”, a povestit Andrei atunci când a fost întrebat cu ce se ocupă.

”Coastele nu sunt un SF pentru mine, noi le gătim frecvent. Am uitat să pun câteva boabe de coriandru, nu a fost nimic în plus. Niște boia și miere, pentru un pic de culoare.”, a povestit el, iar Scărlătescu nu s-a putut abține: ”Mi-ar face plăcere să lucrăm împreună. Am o colaborare la un restaurant în Timișoara și mi-ar plăcea să ne vedem în bucătărie.”, i-a spus Scărlătescu.

Evident, Andrei a reușit să obțină cele trei cuțite impresionând cu preparatul său delicios.

