A treia oară a fost cu noroc! Fanul lui Roby Roberto a dat testul în fața juraților de la Chef la Cuțite: ”Să vă dea Dumnezeu sănătate și Măicuța Domnului. Adevăraaat!” 

A mai fost prezent în emisiunea Chefi la cuțite, dar niciodată n-a avut noroc. Până acum, căci Denis Tâmbălaru, în vârstă de 20 de ani, a venit hotărât să nu mai plece fără cuțite și se pare că a reușit.

După două încercări eșuate de a merge în etapa următoare a cooking show-ului ”Chefi la cuțite”, Denis de la Timișoara, de profesie bucătar și fanul numărul unu al lui Roby Roberto, i-a dat gata pe jurați.

”Am revenit în sezonul cinci cu forțe proaspete și am zis că trebuie să vin până voi intra într-o echipă. Critile chefilor le-am luat ca atare și am încercat să îmbunătățesc. Astăzi voi găti mușchi de vită cu sote de spanac și baby morcovi. Am învățat să scot preparate bune într-un timp mai scurt. O să se vadă astăzi.”, a spus Denis.

