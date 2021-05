Burlacul, 13 mai 2021. Alexandra a dat cărțile pe față! Ce dezvăluiri a făcut despre Simona

Ceremonia Trandafirului în care a fost eliminată Kubra Taskiran nu a părut să aibă un impact major în rândul fetelor și despărțirea a fost una ușoară și fără lacrimi.

Cele șapte pretendente rămase s-au simțit astfel cu un pas mai aproape de victorie și de șansa de a-l cuceri definitiv pe mult râvnitul Andi Constantin, din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, de la Antena 1.

Alexandra și Simona, confruntare neașteptată în episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”

„Nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce urmează. Deocamdată nu îmi fac planuri. Imprevizibilul poate apărea oricând, așa că prefer să trăiesc momentul din prezent”, a mărturisit Andi Constantin, atunci când a realizat că în competiția pentru inima lui au mai rămas doar șapte tinere din cele cincisprezece alături de care a pornit în această aventură, în Turcia.

Au fost multe complimente, vorbe frumoase și zâmbete largi la Ceremonia Trandafirului din episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, difuzat în 13 mai 2021. Totuși, cu doar câteva minute înainte, în pauza de filmare, Alexandra a decis să rupă tăcerea.

Tânăra, care nu a apucat să își spună opiniile legate de experiența de la „Burlacul”, a prins momentul potrivit pentru a spune tot ce are pe suflet, chiar înainte ca Andi Constantin să anunțe cine este concurenta care părăsește competiția.

„Vreți să vă spun și eu ce gândesc? Că eu și așa îmi dau cu părerea peste tot, să o fac unde trebuie. Ana, simt că te laud mereu. Simt că ești ca o mami, simt că îmi dai sfaturi foarte bune și că mă ajuți foarte mult. Ești singura de care îmi mai place din casa asta. Ana e singura pe care o mai simt aproape de mine. Chiar te apreciez”, i-a mărturisit aceasta bunei sale prietene.

Apoi, atenția Alexandrei s-a îndreptat asupra Simonei, căreia i-a făcut niște dezvăluiri la care nimeni din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul” nu s-ar fi așteptat.

Simona a fost ținta unor dezvăluiri neașteptate, la „Burlacul”, sezonul 6

„Simona, eu ți-am zis de prima dată de când te-am cunoscut că am o prietenă, cea mai bună, care e chiar ca tine, și am zis că eu îți înțeleg momentele pe care le ai mai joase și când ești mai în sus. Dar eu am zis că nu îmi place să fiu aproape în momentele pe care le ai mai joase, mă afectează foarte mult și de aia nu am vrut să am parte de ele, eu sunt foarte conectată cu energia și dacă tu ești supărată atunci și eu mă supăr. Dar ești o fată foarte mișto”, a zis Alexandra, cu puțin timp înainte de Ceremonia Trandafirului.

Apoi, camerele au surprins-o când poartă o discuție surprinzătoare cu Melissa, subiectul fiind atitudinea Simonei.

„Fii foarte atentă la ea! Nu te lăsa înșelată de aparențe. Mereu va încerca să pară de treabă. Eu am sesizat și alte ipostaze. Am analizat-o cu atenție”, a fost dezvăluirea făcută de Alexandra, care a criticat ce atitudine a avut Simona la date-ul cu Andi Constantin.

Despre sezonul 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1

