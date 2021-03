Chefi la cuțite, 1 martie 2021. De Angelo e cel mai răsfățat fiu de preot! Ce dezvăluire uluitoare a făcut

În vârstă de 18 ani, tânărul a dezvăluit faptul că se consideră o persoană metrosexuală, motiv pentru care este extrem de atent la modul în care arată.

Absolvent al școlii de însoțitori de bord, De Angelo a decis să vină la „Chefi la cuțite” sezonul 9 îmbrăcat la costum, pentru a ieși în evidență și pentru a se face remarcat.

De Angelo a făcut show în ediția 2 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

„După cum vedeți, am sprâncenele făcute, am părul făcut, mă vopsesc mereu, îmi place să fiu mereu în evidență, sunt top, top, top. Am zis că este ceva interesant să gătesc în sacou. Am vrut să fiu o apariție senzuală, să fiu o apariție frumoasă. Trebuie să ai grijă și cum ieși pe stradă, cum arăți. Credeți-mă că am vreo 140 de tricouri, pantaloni nici nu mai zic, adidași la fel. Am venit la Chefi la cuțite fiindcă îmi place să gătesc și bunica mi-a zis să îmi demonstrez talentul. Am fost și bucătar o lună, ospătar, am vrut să îi demonstrez mamei că pot să-mi câștig bănuțul meu. Știu să gătesc multe chestii”, a dezvăluit tânărul.