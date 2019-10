Cel mai trăznit concurent! Thomas a călătorit în 30 de țări, a stins un incendiu cu urină și a făcut show la Chefi la cuțite! „Tatăl meu e donator de spermă, poate am sute de frați...”

Thomas Harold are 23 de ani, este englez și a venit din Luton special ca să concureze la emisiunea Chefi la cuțite!

Și-a vândut apartamentul, s-a mutat cu tatăl său și, deși lucrează ca vânzător, concurentul de la Chefi la cuțite are o mare pasiune pentru călătorit. Are o iubită și un copil cu care a vizitat deja zeci de țări, deși are doar 23 de ani! Practic, el a trăit o viață de om în doar câțiva ani.

Cu o super rețetă de fish and chips, Thomas speră să impresioneze. Cei trei chefi au aflat de povestea tânărului care a devenit celebru după ce a stins un incendiu cu...urină! Culmea, povestea a ajuns și pe BBC și în întreaga lume!

Și poveștile bizare ale tânărului nu se opresc aici, fiindcă tot de la el am aflat și că tatăl său este de meserie...donator de spermă! Practic, bărbatul poate avea sute de frați și surori!

După povești și glume, concurentul a primit și verdictul: două cuțite și șansa de-a merge mai departe în concursul Chefi la cuțite!

🔥 Edițiile integrale Chefi la cutite - sezon special se văd exclusiv pe AntenaPlay ⏩ https://s.a1.ro/Luarcdv. Disponibil pe SmartTV, smartphone, tabletă sau computer. Intră acum și vezi!

Totul despre Chefi la Cuțite găsesti și pe Facebook >> / Instagram >> / Youtube >>

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube