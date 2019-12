Alexandru Popa, finalist Chefi la cuțite, dezvăluire ce a pus fanii pe jar! „Am un gol în suflet”

„Am reușit sa trec peste momentele grele, peste probele dificile și situațiile critice dar susținerea oamenilor apropiați m-a ajutat și m-a adus pana aici și le multumesc. Ma bucur enorm dar in același timp am un gol in suflet pentru ca nu ii am alături de mine pe Andrei Flueraru și Alexandru Sasu. Doi oameni extraordinari, doi bucătari foarte buni care meritau sa gătească in aceasta finala. Drumurile noastre cu siguranța nu s-au intersectat întâmplator si prietenia care s-a legat pe tot parcursul concursului va dăinui. Aștept cu nerăbdare momentul in care vom gati din nou împreuna!”