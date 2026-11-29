Elena Udrea și Adrian Alexandrov au fost invitații surpriză de la Chefi la cuțite. Cei doi au degustat preparatele celor patru jurați și au vorbit despre preferințele lor culinare.

Surpriză pentru telespectatorii emisiunii Chefi la cuțite! Elena Udrea și partenerul ei, Adrian Alexandrov, au apărut în cadrul show-ului culinar, unde au avut parte de o experiență inedită. Cei doi au degustat și au jurizat preparatele pregătite de cei patru chefi, iar apariția lor a atras atenția.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, apariție surprinzătoare la Chefi la cuțite. Cum au jurizat preparatele celor patru chefi

Elena Udrea și partenerul ei, Adrian Alexandrov, au fost invitații surpriză ai unei ediții Chefi la cuțite. Cei doi au venit să deguste preparatele pregătite de cei patru jurați, iar identitatea lor a fost ținută secretă până în ultimul moment. Apariția lor i-a luat prin surprindere pe chefi, care nu se așteptau să îi aibă în față la degustare.

Unul dintre jurați a recunoscut că nu se aștepta să o întâlnească în această ipostază. Acesta a amintit și de activitatea pe care Elena Udrea a avut-o în politică, inclusiv de perioada în care a ocupat funcția de ministru al Turismului și de rolul său în administrația prezidențială condusă de Traian Băsescu.

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„Este o plăcere pentru noi să vă avem aici, mai ales că ne-ați primit așa. Am păstrat misterul până acum. Nimeni nu știa cine va veni să deguste. De obicei, chefii află de la început, dar m-am gândit că, fiind o premieră atât de specială, e mai bine să fie o surpriză și pentru ei”, a spus prezentatoarea.

Ce preferințe culinare are Elena Udrea

Înainte de degustare, Elena Udrea a vorbit despre preferințele sale culinare. Aceasta a mărturisit că atât ea, cât și Adrian Alexandrov apreciază mâncarea tradițională românească.

Mai mult, fostul ministru a povestit că îi place să călătorească prin țară și să descopere preparatele locale. A spus că este atrasă în special de mâncarea gătită după rețete tradiționale, așa cum se întâmplă în diferite regiuni ale României.

„Zic să nu aibă mari emoții, pentru că, în primul rând, nouă ne place mâncarea românească. Deci sigur ne va plăcea tot ce s-a gătit. Îmi place să mergem prin țară, să mâncăm tradițional, gătit de bucătăresele cunoscute din diferite zone”, a declarat Elena Udrea.

Unul dintre cei prezenți a remarcat că invitația era potrivită pentru ea, având în vedere că a crescut la țară și apreciază preparatele tradiționale.

Elena Udrea a făcut însă și o mărturisire despre alimentația sa din ultimii ani. Aceasta a spus că s-a obișnuit să mănânce destul de simplu, astfel că preparatele pregătite de chefi i se par o adevărată experiență culinară.

„Da, dar nivelul meu este destul de scăzut, pentru că în ultima vreme am mâncat destul de simplu, așa să zic, în ultimii ani. Orice este mai mult decât un salam feliat deja este bucătărie de top. Atunci e perfectă farfuria mea”, a spus aceasta.

Elena Udrea a recunoscut că preferă bucătăria românească

În timpul discuției, Elena Udrea a fost întrebată și despre preferințele sale în materie de mâncare. Invitată să își asume alegerea, aceasta a confirmat că bucătăria românească se numără printre preferatele sale.

Fostul ministru a glumit și a spus că s-ar fi descurcat indiferent de tema culinară aleasă, fie că era vorba despre preparate italienești sau asiatice. Totuși, a recunoscut că mâncarea tradițională românească este pe gustul ei și al partenerului său.

„Da, cred că picam pe tema italiană, dacă era asiatică, cred că noi eram pe temă în orice situație. Însă da, suntem dintre cei care apreciază bucătăria românească”, a mai spus Elena Udrea.

Prezența celor doi invitați a transformat degustarea într-un moment special pentru jurații de la Chefi la cuțite. Elena Udrea și Adrian Alexandrov au avut ocazia să încerce preparatele celor patru chefi, într-o ediție în care surpriza a fost păstrată până la întâlnirea din platou.