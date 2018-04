Elevul David din clasa a IV-a B și Raluca Podea, starletă Playboy, fac o echipă grozavă în bucătărie! Copilul i-a impresionat pe chefi și „calificarea” mai departe s-a lăsat cu lacrimi

Una dintre cele mai memorabile apariții de la bancul de lucru ale sezonului trecut ,,Chefi la cuțite” a fost cu siguranță Raluca Podea, fostă starletă Playboy ce a condimentat jurizarea prin sex-appeal și senzualitate. Concurenta s-a întors în platou pentru o a doua șansă în sezonul de poveste al emisiunii, însă de data aceasta are și un aliat surpriză.

Fiul său în vârstă de 10 ani, care a susținut-o din culise anul trecut, își încearcă și el norocul în show-ul culinar. Au venit împreună, dar au gătit separat și fiecare a resimțit emoțiile primei etape culinare din bucătăria ,,Chefi la cuțite”.

Deși este doar în clasa a patra, David a deprins câteva secrete din zona culinară încă din fragedă copilărie, pentru că obișnuia să își ajute bunica la prepararea bucatelor. Cărțile de colorat au fost înlocuite cu succes de joaca prin bucătărie: ,,Stăteam așezat la masă și primeam un castron mare, cu apă, făină, condimente. Deși nu eram ordonat, îmi luam treaba în serios, ca un adevărat bucătar.”, mărturisește cel mic. Micul bucătar le-a propus chefilor o rețetă curajoasă: souffle de ciocolată cu gem de afine.

Micul bucătar a gătit cu mult entuziasm o rețetă dulce, ce s-a dovedit a fi până acum cea mai mare provocare a celor care au trecut pragul ,,Chefi la cuțite”. Cu optimismul și încântarea caracteristică vârstei, David a vrut să arate cât de priceput e în arta culinară, dar a recunoscut că unul dintre motivele pentru care a participat în acest sezon este să îi cunoască personal pe chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu: ,,Am fost foarte emoționat să îi întâlnesc, mai ales pe chef Cătălin, care e preferatul meu!”.

Și mama sa, Raluca Podea, și-a învins pentru a doua oară teama, căci a revenit în fața trioului imbatabil de jurați. Sezonul trecut, fosta starletă Playboy a reușit să încingă atmosfera la bancul de lucru și a transformat proba de gătit într-un adevărat spectacol. Anul acesta telespectatorii o vor găsi într-o altă ipostază, căci cele mai mari emoții nu sunt legate de preparatul său, ci de parcursul în show al lui David.

,,A fost o concurență pe cinste între mine și David. Eu mi-am dorit foarte mult ca el să meargă mai departe, pentru că l-am văzut extrem de încântat de tot ceea ce se întâmplă la ,,Chefi la cuțite” când am participat eu prima oară, în sezonul trecut. De data aceasta ne-am înscris amândoi, căci David și-a dorit foarte mult să ,,ne luptăm” la bancul de lucru. Înainte de a găti în platou s-a pregătit acasă, ba chiar se trezea din somn și începea să lucreze la preparatul lui, era foarte entuziasmat. Făcea prăjituri, își dorea să fie cel mai bun. Așa că a fost o adevărată competiție între noi doi, dar recunosc...că și dorința mea era să îl văd pe el fericit, cu un cuțit din partea chefilor, pentru că el este mai bun ca mine. David e un copil foarte sensibil, a muncit mult și nu voiam să fie dezamăgit.”, a declarat Raluca Podea.

Copilul i-a impresionat pe chefi și „calificarea” mai departe s-a lăsat cu lacrimi, căci David a fost fericit să ia cuțitele.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.