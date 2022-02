Primele imagini cu Gina Pistol de la filmările noului sezon din Chefi la cuțite. Cum s-a filmat prezentatoarea tv

Gina Pistol a revenit la Chefi la cuțite, după ce a născut. În locul ei, sezonul trecut a fost prezentat de Irina Fodor și deși s-a descurcat de minune, fanii abia așteptau să o revadă pe Gina pe micul ecran. Vedeta a publicat primele imagini de pe platoul de filmare.

Gina Pistol, primele imagini de la filmările Chefi la cuțite, unde a revenit în rolul de prezentatoare tv

Gina Pistol a împărtășit cu fanii de pe Instagram mai multe imagini cu ea și chefii de la Chefi la cuțite. Prietenii virtuali ai vedetei i-au putut citi cu ușurință fericirea de pe chip a faptului că a revenit la muncă.

Îndrăgita prezentatoare tv de la Chefi la cuțite a purtat o rochie neagră cu dantelă albă, care i-a venit perfect și cu care s-a mândrit pe rețelele de socializare. Gina Pistol s-a filmat alături de chef Florin Dumitrescu, în cele mai amuzante ipostaze.

Frumoasa vedetă este nerăbdătoare ca noul sezon să apară pe tv.

Ce spune Gina Pistol despre experiența de mamă

Prezentatoarea Chefi la Cuțite trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei alături de Josephine. Aceasta se bucură de fiecare clipă petrecută în rolul de mamă, iar de recent a povestit despre marea schimbare de care a avut parte, chiar în platoul Observator.

„Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Și face 9 luni imediat. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel. Cu toate astea, fetița mea crește și totul e in regulă, e în etapa de bușilea. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, a spus Gina Pistol la Observator.

Gina Pistol s-a apucat de sport și dietă, la aproape un an de când a născut

Recent, vedeta a anunțat că își dorește să topească niște kilograme, așa că s-a apucat de sport și dietă. În doar o săptămână de când GIna Pistol a adoptat un stil de viață sănătos, vedeta a reușit să slăbească 2 kilograme.

„Înainte să rămân însărcinată aveam 53 de kilograme. Sport n-am mai făcut de vreo 3 ani. În luna a noua de sarcină îmi arăta cântarul 80 de kilograme. Acum, la 10 luni distanță, atât îmi arată cântarul. Nu sunt în cea mai bună formă și am decis că trebuie să fac ceva. Adevărul este că mă simt muuuult mai bine când fac sport, când mănânc sănătos. Practicarea sportului îmi oferă și un tonus psihic. Am început un program de 12 săptămâni ca să-mi reintru în formă”, a scris Gina Pistol pe contul său de Instagram.