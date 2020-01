Răzvan Babană de la Chefi la cuțite a dat cărțile pe față și a recunoscut totul! „Babanașii mei! Am învățat să mă accept”

Răzvan Babană nu a pus mâna pe trofeul Chefi la cuțite, dar a câștigat un loc special în inimile fanilor emisiunii. Concurentul a demonstrat că are ambiție și că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat.

Concurentul a avut o evoluție spectaculoasă, reușind să uimească pe toată lumea cu preparatele sale savuroase. La final de 2019, Răzvan Babană a transmis tuturor fanilor săi un mesaj surprinzător, ce a adunat imediat numeroase like-uri și reacții! Și dacă e să judecăm după cât a râs sau a plâns la Chefi la cuțite, atunci cu siguranță putem spune că 2019 l-a trecut pe Răzvan Babană de la agonie la extaz, prin toate stările posibile!

„Mereu la sfârșit de an îmi place să fac retrospectivă acestuia. Ei bine babanasii mei, anul acesta a fost uimitor, dintr-un simplu wedding planer am ajuns unul dintre semifinaliștii „Chefi la cuțite”! Atât de minunat a fost pentru mine să pot împărtăși cu voi dragostea, optimismul și bunătatea mea. Am crescut așa de frumos într-un mediu plin de pasiune, am scris 10 ani povesti de dragoste desprinse din cărți, am creat decoruri de vis, am smuls zâmbete și îmbrățișări, am primit laude dar și critici, am fost ridicat la cer dar au și șters cu mine pe jos!