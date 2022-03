Dancing on Ice – Vis în doi, 12 martie 2022. Repetiții - Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă: Mi-am rupt picioarele

Ediția 2 Dancing on Ice – Vis în doi, din 12 martie 2022. Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă au avut parte de repetiții cu surprize: "Nu știu în ce m-am băgat... Zici că am făcut pe mine, așa merg pe patine... Îmi este foarte frică de căzături, de durere, de orice... Mă gândeam să renunț... Am fost și la kinetoterapie"

Sambata, 12.03.2022, 21:00