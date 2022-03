Dancing on Ice – Vis în doi, 12 martie 2022. Repetiții - Daniela Niţă și chef Nicolai Tând: îmi venea să plec

Ediția 2 Dancing on Ice – Vis în doi, din 12 martie 2022. Daniela Niţă si chef Nicolai Tand fac echipa: Cand am fost invitat la aceasta emisiune eram foarte impresionat... Cand am inceput sa pun patinele in picioare recunosc ca nu mai puteam de picioare... Nu am fost in viata mea atat de obosit... M-au durut toti muschii... Am picat de nu mai stiu...

Sambata, 12.03.2022, 21:24