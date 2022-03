Dancing on Ice – Vis în doi, 12 martie 2022. Repetiții - Sore și Grațiano Dinu: Am avut o avalanșă de căzături

Ediția 2 Dancing on Ice – Vis în doi, din 12 martie 2022. Sore și Grațiano Dinu au avut parte de multe căzături la antrenamente: "Am patinat că la public și a trebuit să corectez asta... Am avut parte de o avalanșă de căzături pe gheață... Tot weekendul am visat patinele... Nu ne-am sincronizat... zici că trăgeam la o căruță... Am auzit cum și-a rupt ceva..."

Sambata, 12.03.2022, 21:55