Ce spune Petru Păun despre asemănarea cu personajul său din “Fructul oprit”

A ajuns în lumina reflectoarelor cu ani în urmă prin prisma meseriei de model, iar rolul din “Fructul oprit” l-a adus în atenția telespectatorilor care urmăresc, în fiecare miercuri, de la ora 20.00, serialul produs și regizat de Ruxandra Ion. Petru Păun a vorbit despre asemănările și deosebirile care există între el și Alex Iova, personajul său.

“Sunt aspecte în care tabloul moral al personajului se mulează bine pe al meu și în altele în care este contre-emploi. Alex este un tânăr inteligent, care își joacă bine cărțile cu femeile și se bucură de aprecierea lor. Folosește acest lucru într-un mod superficial, consumatorist. Totuși, scuza pe care i-o putem găsi este trauma puternică din copilărie. El este un Don Juan, neasumat. Nu vrea să investească sentimente, dar viața îl va împinge spre o lecție. Lecția iubirii, care vine la pachet cu sacrificiile ce trebuie făcute, dar și cu recompense. Acolo se va vedea că undeva ascuns, în spatele măștii, el este înzestrat cu valori morale. Mă regăsesc în aspectul său de om vulnerabil în fața iubirii. De îndrăgostit care riscă pentru a-și putea trăi sentimentele. Mai puțin în zona de Don Juan. Am preferat dintotdeauna calitatea în locul cantității. În orice caz, situațiile de viață pe care le trăiește personajul sunt unele din care cu toții am gustat, mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu.”, spune acesta.

Producția de la Antena 1 i-a oferit posibilitatea lui Petru să facă echipă cu actori îndrăgiți autohtoni, care l-au primit cu brațele deschise pe platoul de filmare. În plus, personajul său – Alex Iova îi oferă șansa să exploreze tot felul de trăiri. Alex trece printr-o puternică luptă interioară, atunci când se îndrăgostește de soția nașului său.

“Rolul din <<Fructul oprit>> înseamnă oportunitatea de a transmite un mesaj oamenilor, românilor, despre una dintre valențele iubirii, cu sacrificiile și recompensele acesteia, a tumultului din sufletul celui care descoperă pentru prima dată iubirea adevărată. De asemenea, este o bună ocazie de a munci, de a face un pas înainte, important, în dezvoltarea mea ca om. A venit la pachet cu multe satisfacții și împliniri, printre care se numără și lecții importante. Cu ocazia acestui rol din “Fructul oprit” am înțeles că, în viață, dacă îți urmezi calea pe care ți-o dictează inima, ești cinstit cu tine și cu ceilalți, muncești și acționezi în acea direcție, rezultatele apar. Fără să fie necesară o forțare a lucrurilor din partea ta, fără să trăiești frustrări sau sacrificii prea mari. Lucrurile se întâmplă atunci când ating propria <<maturitate>> într-o manieră naturală. De asemenea, este un cadru fericit în care îmi pot exprima o pasiune crescută din copilărie.”, completează tânărul actor, care poate fi urmărit în fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1.

