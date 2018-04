Cum a ajuns Mihai Călin de la inginerie la actorie: "Nu m-am văzut niciodată făcând altceva"

Mihai Călin, actorul care poate fi urmărit de telespectatorii Antenei 1 în serialul “Fructul oprit” – difuzat miercurea, de la ora 20.00, a fost la un pas să urmeze altă carieră. Înainte de a intra în lumea artistică, acesta a studiat cursurile de la Politehnică, pregătindu-se astfel pentru domeniul ingineriei.

Actorul, care îl interpretează pe medicul psiholog Mircea Adam în serialul de la Antena 1, mărturisește că, după terminarea liceului, a ales o facultate care nu are nici o legătură cu ceea ce face în prezent. Deși, pasiunea pentru actorie i s-a declanșat încă din adolescență, Mihai Călin a început să se concentreze pe această profesie mult mai târziu, alegând în primă fază să studieze la Politehnică.

“Nu am vrut dintotdeauna să fac actorie, s-a declanșat pasiunea asta prin liceu, prin clasa a XI-a, apoi s-a mai dezvoltat în clasa a XII-a, dar am mai amânat să fac pasul către actorie. Am făcut mai întâi trei ani de Politehnică, am mai lucrat, abia din ‘90 am făcut pasul ăsta, a venit în mod firesc.

Atunci chiar mi-am dorit foarte mult să renunț la orice altă activitate pentru actorie. Nu m-am văzut niciodată făcând altceva, cu toate că o vreme m-am gândit să fac inginerie, pentru că pe vremea aceea, în anii ‘80, erau foarte puține locuri la facultățile de Artă. Important este să descoperi ce-ți place să faci, chiar dacă va fi greu”, este de părere Mihai.

De aproape 24 de ani, Mihai joacă pe scena Teatrului Național, iar pe lângă asta, a făcut parte și din alte proiecte, seriale, dar și emisiuni. În fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, el poate fi urmărit de telespectatori, alături de o distribuție de excepție, într-o poveste impresionantă a serialului de la Antena 1, “Fructul oprit”, produs și regizat de Ruxandra Ion.

➡️ Urmăreşte online serialul Fructul Oprit pe platforma AntenaPlay. Intră să vezi toate episoadele aici >>> https://goo.gl/yvhWW7

Pe Insta suntem aici: https://www.instagram.com/fructul_oprit/​