Cum se relaxează Petru Păun, Alex din “Fructul oprit”, după o zi lungă de filmări: „Stau și meditez, citesc, îmi pregătesc textele pentru a doua zi și apoi sfântul somn!”

Petru Păun, carismaticul actor care îl interpretează pe Alex Iova în serialul Antenei 1 – “Fructul oprit”, are ritualul său de relaxare la care recurge după o zi solicitantă petrecută pe platourile de filmare. Deși nu are mult timp liber la dispozițe, el face tot posibilul să includă în programul său activități care să-l ajute să aibă grijă de imaginea sa, dar și de partea spirituală.

“Mă relaxez încordându-mă, pentru că de regulă după ce termin filmările merg la sală, dar apoi există și partea de meditare. Stau și meditez, citesc, îmi pregătesc textele pentru a doua zi și apoi sfântul somn”, mărturisește tânărul actor, pe care telespectatorii îl pot urmări miercurea de la ora 20.00 la Antena 1.

Adept al unui stil de viață sănătos, Petru Păun nu renunță la principiile sale alimentare nici măcar pe platourile de filmare, acolo unde obișnuiește să fie prezent cinci zile pe săptămână. De mai bine de zece ani, el este vegetarian convins, iar în ciuda programului încărcat, continuă să rămână fidel stilului ales.

“Alimentația mea nu este una extrem de complexă. Mănănc destul de multe vegetale, leguminoase, semințe, care sunt ușor de găsit și de pregătit, deci nu mă încurcă cu nimic, dimpotrivă! Chiar se mulează ok pe programul meu și, în zilele în care chiar nu am timp, prefer postul, postul negru.”, spune acesta.

Petru Păun poate fi urmărit în “Fructul oprit”, în fiecare zi de miercuri de la ora 20.00 la Antena 1, alături de o distribuție de excepție, într-o poveste impresionantă în care fără îndoială se pot regăsi numeroși telespectatori. “Poți iubi două persoane deodată?”, este întrebarea care își caută răspuns în serialul produs și regizat de Ruxandra Ion.

