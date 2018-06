Episodul 21 “Fructul oprit” online. Ioan, față-n față cu Alex și Sonia: “Sunteți amândoi niște...”

“Fructul oprit” ajunge în această seară, de la ora 20.00, la episodul 21 și le aduce telespectatorilor Antenei 1 momente emoționante, răsturnări de situație și suspans. Membrii familiei Caragea află o veste importantă, iar Ioan decide să-i confrunte pe Alex și Sonia.

“Am făcut testul de sarcină. Este pozitiv.“, o anunță Sonia(interpretată de Michaela Prosan) pe mama sa, Roxana(Carmen Tănase). “Faci un Caragea, te-ai scos!”, este reacția Roxanei. “Proasto! Este copilul lui Alex?”, continuă ea. “Dacă asta este ocazia mea să fug cu Alex în lume?”, se gândește Sonia.

Mircea (Mihai Călin) îl sfătuiește pe Ioan (Vlad Gherman) să rupă tăcerea și să-i spună Anei (Cristina Ciobănașu) ce se întâmplă între cei doi.“Spune-i adevărul, ca să poți să respiri!”

Ioan profită de faptul că îi vede pe Alex(Petru Păun) și Sonia împreună și îi confruntă. “Cât credeți că mai puteți să faceți jocul ăsta? Nu aveți pic de rușine?!”, răbufnește el. “Tu uiți cu cine vorbești?”, îl întreabă Sonia. “Nu, nu uit cu cine vorbesc, știu foarte bine. Și dacă până acum am crezut că el e ăla care trage de tine, mi-am dat seama că m-am înșelat. Sunteți amândoi la fel! Niște nimicuri, asta sunteți!”, le spune el.

Mircea o avertizează pe Sonia că povestea dintre ea și Alex trebuie să se încheie, înainte ca lucrurile să ia o întorsătură urâtă. “Mi-ai reproșat că ți-am omorât tatăl, dar ce faci tu este mai rău! Ce s-a întâmplat cu tatăl tău a fost un accident, dar ce-i faci tu Anei este crimă cu premeditare(…) Ana poate să moară dacă află, și o să fie vina ta și a lui Alex!”

Ioan încearcă să-i atragă atenția Anei. “Ana, dacă se întâmplă ceva și nu o să mai aibă loc nunta…”, îi spune el. “O să aibă loc o înmormântare, a mea.”, Îi mărturisește ea.

Cum va primi Tudor Caragea(Adrian Titieni) vestea sarcinii Soniei, ce se va întâmpla cu povestea ei cu Alex, cum va evolua relația lui Alex cu Ana, toate aceste secvențe vor putea fi urmărite în episodul 21, în această seară, de la ora 20.00. Au mai rămas trei episoade din primul sezon al serialului, care pot fi urmărite, miercurea la Antena 1, dar povestea producției nu se va încheia aici, “Fructul oprit” urmând să aibă și al doilea sezon.

