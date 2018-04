“Fructul oprit”, episodul 15 online. Diseară, Sonia decide să-i spună adevărul lui Tudor: “M-am ÎNDRĂGOSTIT!”

Panică, emoții și intrigă! În episodul 15 al serialului “Fructul oprit”, care se va difuza în această seară de la ora 20.00 la Antena 1, membrii familiei Caragea trec prin clipe de disperare, după ce află de atentatul din Paris, loc în care se află și Alex. În cadrul episodului de astăzi Sonia ia o decizie radicală.

“Alex nu a murit! Nu a murit! E bine! Știu asta, simt asta!”, spune Sonia (interpretată de Michaela Prosan), care încearcă în repetate rânduri să dea de Alex (Petru Păun), dar fără nici un răspuns. Vizibil afectată de cele întâmplate, Sonia este încurajată de mama ei. “Toți sunt panicați, dar noi trebuie să ne păstrăm calmul, mai ales pentru copii, pentru Ana în primul rând. Tu ai reușit asta până acum și o să reușești și de acum încolo. Ei trebuie să știe că se pot baza pe tine, pentru că tu ești stăpâna casei”, o sfătuiește Roxana (Carmen Tănase). “Oamenii puternici se văd în momentele de criză, să nu uiți asta”, completează ea.

Sonia își intră în rolul de stăpână în casa Caragea și decide să-i concedieze pe oltenii Boască, dar și pe Ioan (Vlad Gherman). “Ce se întâmplă în casa asta este de netolerat! Bârfiți, vă bălăcăriți ca la ușa cortului, vă hârjoniți ca adolescenții, nu aveți pic de respect pentru familia asta onorabilă!”, izbucnește Sonia. “Să vă faceți bagajele și să plecați!”, continuă ea. Cele întâmplate o determină pe Ana (Cristina Ciobănașu) s-o înfrunte pe Sonia. “Sunt rudele mele, sunt rudele mamei mele! Unde îi arunci?”

Pe de altă parte, Sonia este hotărâtă să înceapă o nouă viață. “De mâine, voi trăi fără regretele trecutului!”, le anunță ea pe Silvia (Alina Pușcaș) și Roxana.

Dispusă să meargă până la capăt, Sonia îi dezvăluie lui Tudor (Adrian Titieni), prin intermediul unei scrisori, adevărul despre trăirile ei. “Dragă Tudor, m-am îndrăgostit! Iubesc nebunește, iubesc cu patimă, sunt ca o flacără care arde!”, își începe mărturisirile.

Ce se va întâmpla cu Alex după atentatul din Paris, ce decizie importantă a luat Sonia, cine mai vede scrisoarea pe care i-a lăsat-o Sonia lui Tudor, ce vor face oltenii, acestea sunt doar câteva dintre întrebările care își vor găsi răspuns în episodul serialului “Fructul oprit”, pe care telespectatorii îl pot urmări în această seară de la ora 20.00 la Antena 1.

